Хорватские эксперты смоделировали сценарий войны России и США

Открытое противостояние между США и Россией может обернуться для Вашингтона большими потерями. Об этом сообщили эксперты хорватского издания Binkov's Battlegrounds.

Открытое противостояние между США и Россией может обернуться для Вашингтона большими потерями. Об этом сообщили эксперты хорватского издания Binkov's Battlegrounds.

Эксперты смоделировали сценарий, при котором Белый дом объявляет войну Кремлю и старается вторгнуться на материковую часть без привлечения Североатлантического альянса.

В таком случае американцы могут столкнуться с большим количеством проблем. При попытке прорваться на материковую часть США столкнуться с Польшей, ФРГ и Турцией. Эти страны могут оказать сопротивление на своей территории и в акватории Черного моря. Плюс ко всему авиационной мощи Соединенных Штатов не хватит для попадания на территорию РФ по воздуху. Российские ПВО смогут успешно отразить атаки.

Хорватские специалисты считают, что война Вашингтона с Москвой может обернуться для США огромными потерями.

Ранее телеканал "360" писал, что США предприняли очередную попытку остановить "Северный поток — 2".