Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних выходных

Длинные новогодние выходные плохо отражаются на здоровье россиян и на экономике, поэтому от них необходимо отказаться, заявил депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

Длинные новогодние выходные плохо отражаются на здоровье россиян и на экономике, поэтому от них необходимо отказаться, заявил депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

Он отметил, что первая декада января является самой напряженной для скорой медицинской помощи, и это подтверждают врачи. Число обращений в больницы возрастает в связи с передозировкой алкоголя или его суррогатов, а также появлением разного рода травм.

"Конечно, это плохо. И если как-то оно демпфировалось (смягчалось. - Прим. ред.) тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет", — указал Онищенко в комментарии РИА Новости.

Академик РАН также добавил, что длинные выходные негативно влияют и на экономику. По его мнению, свободным от работы днем стоит оставить только 31 декабря.