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8:52   7 Декабря 2020
Экономика

Минстрой выделит 5,2 млрд рублей на поддержку региональных ЖКХ

Минстрой выделит 5,2 млрд рублей на поддержку региональных ЖКХ

Минстрой РФ отправил отстающим регионам 5,2 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

Средства будут реализованы до 2022 года и пойдут на замену лифтов, ремонт крыш, хозяйственных построек и других необходимых городских нужд. Несмотря на то, что денег из госбюджета не хватит покрыть все нуждающиеся в обновлении ниши, их будет вполне достаточно для закрытия самых проблемных моментов, сообщают "Известия".

Государство планирует помочь десяти регионам с проблемами развития в течение следующих пяти лет. Бюджетом на программу предусмотрено 50 миллиардов рублей, сообщает зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

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#жкх #регион #госбюджет

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