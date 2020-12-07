8:52 7 Декабря 2020Экономика
Минстрой выделит 5,2 млрд рублей на поддержку региональных ЖКХ
Минстрой РФ отправил отстающим регионам 5,2 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.
Минстрой РФ отправил отстающим регионам 5,2 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.
Средства будут реализованы до 2022 года и пойдут на замену лифтов, ремонт крыш, хозяйственных построек и других необходимых городских нужд. Несмотря на то, что денег из госбюджета не хватит покрыть все нуждающиеся в обновлении ниши, их будет вполне достаточно для закрытия самых проблемных моментов, сообщают "Известия".
Государство планирует помочь десяти регионам с проблемами развития в течение следующих пяти лет. Бюджетом на программу предусмотрено 50 миллиардов рублей, сообщает зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.