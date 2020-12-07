Гаджеты и путешествия: названы самые желаемые подарки россиян на Новый год

Опрос среди 10 тысяч россиян показал, какие подарки являются самыми желаемыми на Новый год.

Опрос среди 10 тысяч россиян показал, какие подарки являются самыми желаемыми на Новый год.

Российские женщины выбрали в качестве самых желаемых презентов на праздник подарочные сертификаты и путешествия. Самыми популярными сюрпризами в Новый год среди женщин стали сладости, аксессуары, одежда и обувь, наборы для творчества, нижнее белье и книги.

Мужчины больше всего на праздник пожелали гаджеты и инструменты. Среди популярных подарков в 2020 году у мужчин оказались алкоголь, игровые приставки, товары для спорта и авто.