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8:36   7 Декабря 2020
Общество

Гаджеты и путешествия: названы самые желаемые подарки россиян на Новый год

Гаджеты и путешествия: названы самые желаемые подарки россиян на Новый год

Опрос среди 10 тысяч россиян показал, какие подарки являются самыми желаемыми на Новый год.

Российские женщины выбрали в качестве самых желаемых презентов на праздник подарочные сертификаты и путешествия. Самыми популярными сюрпризами в Новый год среди женщин стали сладости, аксессуары, одежда и обувь, наборы для творчества, нижнее белье и книги.

Мужчины больше всего на праздник пожелали гаджеты и инструменты. Среди популярных подарков в 2020 году у мужчин оказались алкоголь, игровые приставки, товары для спорта и авто.

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#рф #новый год #подарки

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