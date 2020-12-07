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7:59   7 Декабря 2020
Общество

Минская милиция задержала более 300 участников протестов

Минская милиция задержала более 300 участников протестов

Более 300 человек задержаны Минске на несанкционированных акциях.

Людей задержали в воскресенье за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, сообщил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан, в отношении которых начат административный процесс по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)", — заявил Купченя.

ГУВД сообщило, что с 12:00 до 15:00 в городе Минске был организован сбор малых групп граждан с незарегистрированной символикой и плакатами, на которых были различные призывы. На проспекте Партизанском, улице Голубевы, Есенина и других местах нарушители пытались выходить на проезжую часть. Причем часть граждан уже ранее задерживались за участие в несанкционированных акциях.

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#минск #протесты #милиция

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