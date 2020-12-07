СМИ узнали о планах Трампа на день инаугурации Байдена

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп в день инаугурации Джо Байдена покинет Вашингтон, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп в день инаугурации Джо Байдена покинет Вашингтон, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Трамп не станет приветствовать нового президента США в Белом доме и пропустит все официальные мероприятия. Вместо этого он отправится во Флориду на митинг своих сторонников.

Издание считает, что во время мероприятия Трамп объявит о своем участии в президентских выборах 2024 года. Трамп рассчитывает противопоставить инаугурацию и масштабный митинг сторонников. Таким образом, он намерен разделить внимание американцев между этими событиями.