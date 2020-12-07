6:53 7 Декабря 2020Общество
Глава Амурской области заразился коронавирусом
Губернатор Амурской области Василий Орлов заболел COVID-19.
Губернатор Амурской области Василий Орлов заболел COVID-19.
Глава региона на своей странице в Instagram написал, что у него подтвердился положительный тест на коронавирус. Он заявил, что уходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно.
Режим повышенной готовности действует в Амурской области с 27 января. Ограничения, касающиеся работы общепита и массовых мероприятий, были введены в крупных городах в октябре.
Всего в регионе было зарегистрировано 12 284 случая заражения COVID-19. Скончались 98 человек.