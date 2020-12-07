6:21 7 Декабря 2020Общество
Водителей будут проверять на алкоголизм для получения прав с 2021 года
Россияне, желающие получить водительские права, с 2021 года будут обязаны сдавать анализы на выявление хронического алкоголизма.
Россияне, желающие получить водительские права, с 2021 года будут обязаны сдавать анализы на выявление хронического алкоголизма.
Подобная инициатива рассматривается уже несколько лет, но сейчас процедура получения прав ужесточилась окончательно. В случае, если врач обнаружит какие-либо признаки заболевания, водителя обяжут сдать кровь на выявление пагубной привычки, сообщает iReactor.
Теперь получение прав затягивается на несколько дней, поскольку процедура занимает время, а также дорожает на 6 тысяч рублей — столько стоит соответствующий анализ. Медицинская справка таким образом дорожает почти в два раза.