Новая космическая станция Роскосмоса будет крупнее российской части МКС

Новая космическая станция, которую планируется построить к 2028 году, будет больше станции "Мир" и существующего российского сегмента МКС.

Новая космическая станция, которую планируется построить к 2028 году, будет больше станции "Мир" и существующего российского сегмента МКС.

Два этапа строительства уместятся в три года напряженной работы, по результатам которой конструкция получит внутренний объем до 464 кубометров и места для четырех космонавтов, сообщает РИА Новости.

"Мир" имел 376 кубометров пространства, а российского сегмента МКС сейчас — около 189 кубометров. В остальном устройство новой станции будет похоже на свои прототипы: пять модулей и площадка для регулярной пристыковки модуля-лаборатории.