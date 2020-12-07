5:52 7 Декабря 2020Технологии
Новая космическая станция Роскосмоса будет крупнее российской части МКС
Новая космическая станция, которую планируется построить к 2028 году, будет больше станции "Мир" и существующего российского сегмента МКС.
Новая космическая станция, которую планируется построить к 2028 году, будет больше станции "Мир" и существующего российского сегмента МКС.
Два этапа строительства уместятся в три года напряженной работы, по результатам которой конструкция получит внутренний объем до 464 кубометров и места для четырех космонавтов, сообщает РИА Новости.
"Мир" имел 376 кубометров пространства, а российского сегмента МКС сейчас — около 189 кубометров. В остальном устройство новой станции будет похоже на свои прототипы: пять модулей и площадка для регулярной пристыковки модуля-лаборатории.