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5:20   7 Декабря 2020
Общество

Врач назвал повышенное давление частым последствием COVID-19

Врач назвал повышенное давление частым последствием COVID-19

Наиболее частым последствием перенесенного коронавируса является изменение артериального давления, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Специалист заявил в беседе с "Лента.ру", что среди всех пациентов он чаще всего наблюдает тенденцию к повышению артериального давления.

Болибок полагает, что это связано с поражением сосудистой системы при COVID-19. Оно приводит к снижению эластичности сосудистых стенок по всему организму. При этом сказать точно, насколько долговременны последствия, не получится — болезнь еще недостаточно изучена.

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#давление #сосуды #коронавирус

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