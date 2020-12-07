Врач назвал повышенное давление частым последствием COVID-19

Наиболее частым последствием перенесенного коронавируса является изменение артериального давления, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Наиболее частым последствием перенесенного коронавируса является изменение артериального давления, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Специалист заявил в беседе с "Лента.ру", что среди всех пациентов он чаще всего наблюдает тенденцию к повышению артериального давления.

Болибок полагает, что это связано с поражением сосудистой системы при COVID-19. Оно приводит к снижению эластичности сосудистых стенок по всему организму. При этом сказать точно, насколько долговременны последствия, не получится — болезнь еще недостаточно изучена.