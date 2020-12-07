Аналитик спрогнозировал повышение пенсионного возраста через 20 лет

Увеличение пенсионного стажа произойдет не раньше 2040 года из-за возникновения новых социальных и экономических условий.

Увеличение пенсионного стажа произойдет не раньше 2040 года из-за возникновения новых социальных и экономических условий.

Улучшение отечественной медицины, снижение смертности и увеличение срока жизни, более комфортные условия проживания — все это может послужить предпосылкой для увеличения пенсионного стажа до 30 лет, заявил заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Юрий Горлин в беседе с изданием "Московский Комсомолец".

Условия в настоящий момент не позволяют осуществлять такие изменения ближайшие лет 15, подытожил он.

Такая инициатива должна была лишить неофициально работающих россиян слишком крупной пенсии, что является экономически бессмысленным, заявил доцент кафедры "Финансы и кредит" школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.