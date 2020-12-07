Многодетные россиянки могут получить новые выплаты от государства

Госдума РФ выдвинула инициативу поддержать многодетных российских матерей выплатами от государства в размере 15 тысяч рублей.

Госдума РФ выдвинула инициативу поддержать многодетных российских матерей выплатами от государства в размере 15 тысяч рублей.

Нужно поддерживать матерей, которые завели трех и больше детей, заявил депутат Госдумы Сергей Калашников по данным URA.RU. Ежемесячные выплаты будут прекращаться с выходом россиянки на пенсию.

Но снижение пенсионного возраста даст плохие результаты и поставят многодетную женщину в трудное положение: она попросту не успеет заработать себе на нормальную пенсию, не наработает нормального пенсионного стажа, считает депутат. В стране много несложной работы, на которой можно работать даже с учетом нескольких детей, заявил он.