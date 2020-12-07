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3:10   7 Декабря 2020
Общество

Борющийся с нарушениями на выборах в США адвокат Трампа заболел COVID-19

Борющийся с нарушениями на выборах в США адвокат Трампа заболел COVID-19

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заразился коронавирусом.

Действующий глава Белого дома на своей странице в Twitter написал, что работающий над выявлением нарушений на "наиболее коррумпированных выборах в истории США" 76-летний Джулиани заболел COVID-19.

Трамп пожелал адвокату скорейшего выздоровления. Он отметил, что после этого они вновь продолжат работать над защитой американских выборов.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Кандидат от демократов Джозеф Байден объявил о своей победе. Трамп не признает поражение и заявляет о намерении через суд добиться проведения пересчета голосов избирателей из-за многочисленных нарушений.

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#джулиани #коронавирус #COVID-19

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