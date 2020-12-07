Эксперты опубликовали рейтинг самых пьющих регионов России

Эксперты подвели итоги 2017-2019 годов и составили рейтинг среди регионов России по склонности жителей к вредным привычкам.

Эксперты подвели итоги 2017-2019 годов и составили рейтинг среди регионов России по склонности жителей к вредным привычкам.

Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Тамбовская область оказались в конце списка самых пьющих и курящих регионов России. Такому результату поспособствовали строгие традиции и менталитет жителей Северного Кавказа. Тамбовская область попала в этот список из-за снижения употребления жителями табака и алкоголя.

Лидерами списка самых пьющих стали Сахалин, Бурятия, республика Хакасия и Магаданская область. Здесь было учтено количество употребляемого алкоголя и табака. Также считалось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения или связанных с наркотиками, а также смертность от отравлений спиртным.