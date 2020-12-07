Ученые выяснили причины "акустической атаки" против дипломатов США

Названы причины синдрома, появившегося у американских дипломатов на Кубе и Китае. Об этом сообщает Национальная академия наук, инженерии и медицины США (NASEM).

Названы причины синдрома, появившегося у американских дипломатов на Кубе и Китае. Об этом сообщает Национальная академия наук, инженерии и медицины США (NASEM).

Сотрудники посольств испытывали шум, вибрацию и давление в голове, а также боль в ушах, головокружение. У них наблюдались проблемы со зрением и когнитивными функциями.

Академики рассмотрели несколько причин, в том числе химическое воздействие, инфекционные заболевания, радиочастотные импульсы и психологические проблемы.

Наиболее вероятной причиной, по их мнению, стало именно направленное излучение радиочастотных импульсов. При этом эксперты не исключили наличие других факторов, поскольку некоторые случаи отличались. В частности нельзя сказать, что люди с хроническими заболеваниями испытывали симптомы по тем же причинам, что и другие.