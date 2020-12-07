Дискомфорт при глотании и одышка могут указывать на развитие рака желудка

Медики перечислили признаки, на которые стоит первым делом обратить внимание, чтобы выявить рак желудка на ранней стадии. Об этом пишет Daily Express.

Медики перечислили признаки, на которые стоит первым делом обратить внимание, чтобы выявить рак желудка на ранней стадии. Об этом пишет Daily Express.

Рак желудка или злокачественная опухоль желудка, является крайне тяжелым заболеванием, обнаружить которое на ранних стадиях весьма нелегко. При позднем обнаружении происходит внедрение опухолевых клеток в соседние ткани и органы, что значительно ухудшает прогноз.

Поэтому ранняя диагностика рака желудка очень важна. Врачи предупреждают, что причины для беспокойства должны появиться, если такие симптомы, как боль в области желудка, тошнота, затрудненное глотание и одышка имеют продолжительный характер — более двух недель.

Однако не всегда эти симптомы могут говорить о новообразовании в организме. В том числе они могут сопровождать переедание, чрезмерное употребление кофеина, алкоголя, газировки, что приводит к гастриту или язвенной болезни.