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1:34   7 Декабря 2020
Общество

Гидрометцентр рассказал о мощном антициклоне в европейской части России

Гидрометцентр рассказал о мощном антициклоне в европейской части России

Сильный антициклон на следующей неделе установится на территории центральной и южной частей Европейской России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Однообразная и солнечная погода ждет жителей центра и юга Европейской России. Причиной этого станет мощнейший антициклон, который пришел из Сибири, заявил синоптик.

В этот период прогнозируется температура воздуха до двух градусов ниже нормы в центральной части страны и до семи градусов холоднее нормы на юге. На севере европейского региона страны, где не действуют силы антициклона, сохранится относительно теплая для этого времени года погода.

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#погода #гидрометцентр #антициклон

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