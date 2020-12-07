1:34 7 Декабря 2020Общество
Гидрометцентр рассказал о мощном антициклоне в европейской части России
Сильный антициклон на следующей неделе установится на территории центральной и южной частей Европейской России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Сильный антициклон на следующей неделе установится на территории центральной и южной частей Европейской России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Однообразная и солнечная погода ждет жителей центра и юга Европейской России. Причиной этого станет мощнейший антициклон, который пришел из Сибири, заявил синоптик.
В этот период прогнозируется температура воздуха до двух градусов ниже нормы в центральной части страны и до семи градусов холоднее нормы на юге. На севере европейского региона страны, где не действуют силы антициклона, сохранится относительно теплая для этого времени года погода.