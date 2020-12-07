Семьи жертв крушения SSJ-100 подали в суд на производителей комплектующих

Родственники 15 погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве подали иски в парижский суд о компенсации морального вреда и материального ущерба.

Родственники 15 погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве подали иски в парижский суд о компенсации морального вреда и материального ущерба.

Ответчиками являются семь зарубежных компаний, производивших комплектующие для авиалайнера и "Аэрофлот" в качестве эксплуатанта воздушного судна, сообщает "Коммерсантъ".

Superjet 100, как полагают представители истцов, не смог совершить аварийную посадку после удара молнии, так как не отвечал необходимым нормам по молниезащите.

Выводы Межгосударственного авиационного комитета о причинах трагедии еще не опубликованы. Российский следственный комитет обвинил пилота лайнера, который в текущее время ожидает суда.

Крушение Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании "Аэрофлот" произошло 5 мая 2019 года во время планового рейса Москва — Мурманск. Через 27 минут после взлета борт вынужден был вернуться в аэропорт из-за неполадок. При посадке самолет получил повреждения, которые спровоцировали пожар. По информации СКР 41 из 78 человек на борту погиб, 37 выжили, из которых десять были немедленно госпитализированы.