ЦПВС: боевики 31 раз за сутки обстреляли поселения в Сирии

Террористы запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра" совершили 31 обстрел территорий нескольких сирийских провинций за сутки, сообщили в российском ЦПВС.

Террористы запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра" совершили 31 обстрел территорий нескольких сирийских провинций за сутки, сообщили в российском ЦПВС.

Боевики 15 раз обстреляли провинцию Идлиб, также десять раз огонь открывался в провинции Латакия, еще четыре обстрела было зафиксировано в Хаме, а также два в Алеппо. Протурецкие незаконные формирования не проявляли своей активности за последние сутки.

Представители Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) продолжают оказывать помощь жителям Сирии. Так, было проведено четыре гуманитарные акции в нескольких провинциях САР, на которых было выдано более 4,6 тонны продовольственных товаров и вещей первой необходимости.