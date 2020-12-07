Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:54   7 Декабря 2020
Армия

ЦПВС: боевики 31 раз за сутки обстреляли поселения в Сирии

ЦПВС: боевики 31 раз за сутки обстреляли поселения в Сирии

Террористы запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра" совершили 31 обстрел территорий нескольких сирийских провинций за сутки, сообщили в российском ЦПВС.

Боевики 15 раз обстреляли провинцию Идлиб, также десять раз огонь открывался в провинции Латакия, еще четыре обстрела было зафиксировано в Хаме, а также два в Алеппо. Протурецкие незаконные формирования не проявляли своей активности за последние сутки.

Представители Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) продолжают оказывать помощь жителям Сирии. Так, было проведено четыре гуманитарные акции в нескольких провинциях САР, на которых было выдано более 4,6 тонны продовольственных товаров и вещей первой необходимости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #сирия #цпвс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров