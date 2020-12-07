Белоруссия пожаловалась на активность истребителей НАТО вблизи границ

НАТО сохраняет высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи границ Белоруссии.

НАТО сохраняет высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи границ Белоруссии.

По словам начальника управления генштаба Вооруженных сил республики Руслана Косыгина, в течение прошедшего года белорусская сторона отметила интенсивность полетов авиации боевых, беспилотных летательных аппаратов стран НАТО, в том числе стратегического уровня, таких, как Global Hawk.

"Интенсивность полетов авиации составляет около 25 самолетовылетов в неделю, что позволяет вести постоянную разведку против нашей страны", — уточнил начальник управления генштаба Вооруженных сил республики.

Активность истребителей НАТО вблизи границ Белоруссии подтверждают и данные, полученные в рамках крупномасштабных учений "Защитники Европы — 2020".