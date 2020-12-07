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0:08   7 Декабря 2020
Общество

SpaceX запустила еще один "космический грузовик" к МКС

SpaceX запустила еще один "космический грузовик" к МКС

Компания SpaceX осуществила запуск космического корабля Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС).

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал в 11:17 по времени Восточного побережья США (19:17 по Москве). Трансляция мероприятия ведется на сайте NASA.

Спустя девять минут после старта первая ступень ракеты-носителя осуществила в автоматическом режиме посадку на платформу в Атлантическом океане. Стыковка должна состояться 7 декабря в 13:30 (21:30 по Москве).

SpaceX уже в 21-й раз доставляет груз на МКС. Впервые для этого используется обновленная модель Dragon, которая способна нести на 20% больше груза.

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#мкс #spacex #dragon #космический грузовик

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