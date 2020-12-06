Диетологи назвали пять опасных продуктов для любителей "ночного дожора"

Некоторые продукты крайне не рекомендуется употреблять перед сном из-за возможных нарушений работы пищеварительной системы.

Некоторые продукты крайне не рекомендуется употреблять перед сном из-за возможных нарушений работы пищеварительной системы.

Поедание тяжелой пищи ночью способствует отложению излишков жира, так как тело не в состоянии все переработать. Таким образом, поздние ужины способствуют значительному увеличению веса, предупредили специалисты портала The Health Site.

Некоторая пища может оказывать и негативное влияние на пищеварительную систему.

Например, красное мясо, которое содержит в себе много белка, полезного для похудения. Но вместе с этим оно богато жирами и калориями. Диетологи советуют предпочесть ему более здоровое белое мясо.

Другое лакомство — мороженое — содержит слишком много сахара и калорий, а смесь молочного жира и углеводов является слишком сильной нагрузкой на организм в ночное время.

Продукты из разряда "здоровое питание", вроде брокколи или цветной капусты, долго перевариваются из-за нерастворимой клетчатки, так что это тоже не лучший выбор перед сном.

Кетчуп способствует росту уровня сахара в крови и активному жироотложению, а высокая кислотность вызывает изжогу.

Последнее, что назвали диетологи — темный шоколад. Безусловно, для организма во многом он полезен, но некоторые виды с содержанием сахара препятствуют процессу похудения.