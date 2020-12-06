Оперштаб обновил данные о смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве

За прошедшие сутки в Москве от последствий инфицирования коронавирусом скончалось 76 пациентов, сообщает столичный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в Москве от последствий инфицирования коронавирусом скончалось 76 пациентов, сообщает столичный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего за время пандемии в столице РФ умерло 9425 пациентов с коронавирусом. В России от последствий заболевания скончалось более 43 тысяч человек.

В Москве зафиксировано более 647 тысяч случаев COVID-19. Также в городе начался первый этап массовой вакцинации против коронавируса. По словам мэра Сергея Собянина, в перспективе планируется привить до семи миллионов жителей.