Синоптики пообещали потепление на новогодние праздники в России

Синоптики центра погоды "Фобос" прогнозируют потепление в центральной части России на новогодние праздники.

Синоптики центра погоды "Фобос" прогнозируют потепление в центральной части России на новогодние праздники.

Вторая половина декабря в европейской и центральной частях России, Приморье и на тихоокеанском побережье будет теплее, чем в прошлом году. Холодные предпраздничные дни ожидают жителей Урала и Сибири.

Конец года для центра страны ознаменуется переменной погодой — холода будут чередоваться с потеплениями, и, по прогнозам специалистов, на Новый год ожидается как раз "теплый" период. Сибиряки и уральцы находятся в зоне холодовой аномалии и теплой погоды им ждать не приходится.