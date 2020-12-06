ВОЗ сообщила о более 605 тысячах заболевших COVID-19 за сутки в мире

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 65, 87 млн человек, за день заразившихся коронавирусом стало больше чем на 605 тысяч человек, следует из данных ВОЗ.

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 65, 87 млн человек, за день заразившихся коронавирусом стало больше чем на 605 тысяч человек, следует из данных ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения 6 декабря получила данные о 605 211 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в мире от последствий коронавируса умерло более 10 тысяч человек.

Более 50 процентов заболевших за 24 часа было выявлено в Северной и Южной Америках, второе место по числу заболевших занимает Европа, третье место за Юго-Восточной Азией. По странам среди заболевших на первом месте остается США, здесь за время пандемии зафиксировано более 14 миллионов случаев COVID-19.