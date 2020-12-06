Бывшего советника главы Росрыболовства экстрадировали из Кипра в Россию

Экс-советника главы Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова, обвиняемого в мошенничестве, экстрадировали в Россию из Кипра, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Экс-советника главы Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова, обвиняемого в мошенничестве, экстрадировали в Россию из Кипра, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, до апреля 2016 года Хохлов по предварительному сговору с другими лицами уговорил пострадавшего передать его подельникам 7 млн долларов. Деньги должны были обеспечить потерпевшему руководящую должность в Росрыболовстве.

При этом экс-советник главы ведомства не планировал помогать ему в трудоустройстве. Сотрудники ФСБ задержали преступников, когда они получили часть взятки в 300 тысяч долларов.

Юрий Хохлов скрывался от правоохранительных органов и сбежал на Кипр. По требованию властей его задержали и экстрадировали в Россию.