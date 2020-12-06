20:52 6 Декабря 2020Происшествия
Бывшего советника главы Росрыболовства экстрадировали из Кипра в Россию
Экс-советника главы Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова, обвиняемого в мошенничестве, экстрадировали в Россию из Кипра, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Экс-советника главы Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова, обвиняемого в мошенничестве, экстрадировали в Россию из Кипра, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
По данным следствия, до апреля 2016 года Хохлов по предварительному сговору с другими лицами уговорил пострадавшего передать его подельникам 7 млн долларов. Деньги должны были обеспечить потерпевшему руководящую должность в Росрыболовстве.
При этом экс-советник главы ведомства не планировал помогать ему в трудоустройстве. Сотрудники ФСБ задержали преступников, когда они получили часть взятки в 300 тысяч долларов.
Юрий Хохлов скрывался от правоохранительных органов и сбежал на Кипр. По требованию властей его задержали и экстрадировали в Россию.