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20:49   6 Декабря 2020
Армия

Более 33 тысяч беженцев вернулись в свои дома в Карабахе

Более 33 тысяч беженцев вернулись в свои дома в Карабахе

Российские миротворцы содействовали возвращению в Карабах более 33 тысяч беженцев. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Еще 1318 беженцев вернулись в Нагорный Карабах из Армении в течение последних суток, сообщили в оборонном ведомстве.

"За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже 33 235 беженцев", - передает Минобороны РФ.

Российские миротворцы в круглосуточном режиме ведут мониторинг ситуации на территории Нагорного Карабаха. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Российские военнослужащие также ведут работы по разминированию территорий в Карабахе. Более 61 гектара территорий уже очищено от взрывоопасных предметов.

Также работает "горячая линия" по сбору сведений о пропавших без вести во время боев военнослужащих.

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#миротворцы #карабах #минобороны рф

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