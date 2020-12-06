Сатановский предложил свой ответ США на заявление о Южных Курилах

Ответ на заявления США о россиянах, родившихся на Курильских островах, должен быть максимально оскорбительным. Таким мнением поделился политолог Евгений Сатановский.

Ответ на заявления США о россиянах, родившихся на Курильских островах, должен быть максимально оскорбительным. Таким мнением поделился политолог Евгений Сатановский.

Госдепартамент США называет россиян с Южных Курил уроженцами Японии. Такая информация размещена среди правил получения американских грин-карт. В МИД России прокомментировали такую позицию и напомнили о Второй мировой войне, по итогам которой Курильские острова отошли СССР.

Российский политолог предложил альтернативный ответ. По мнению Сатановского, американской стороне нужно указать на неправомерность ее заявлений. Эксперт предложил опубликовать карту Соединенных Штатов и разбить ее на территории, которые в прошлом принадлежали другим странам.