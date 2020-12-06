Афинские полицейские задержали более 100 человек при разгоне митинга

Греческие полицейские задержали более 100 жителей Афин 6 декабря из-за запрета на митинги.

Греческие полицейские задержали более 100 жителей Афин 6 декабря из-за запрета на митинги.

В этот день страна чтит память подростка Алексиса Григоропулоса. В 2008 году его застрелил полицейский.

Около 60 человек задержаны в центральном районе столицы, сообщает местное СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В этой части столицы часто сталкиваются представители левых организаций и спецназ.

Воскресные митинги были мирными, люди шли с плакатами. Однако силовики разгоняли любые шествия согласно приказу. Они не пустили делегацию учителей к памятнику подростка, который установили на месте гибели молодого человека.