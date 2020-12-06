Турция создает преграды на пути Ливии к национальному примирению

Турция с помощью внешних и внутренних инструментов создает преграды для достижения мира в Ливии.

Турция с помощью внешних и внутренних инструментов создает преграды для достижения мира в Ливии.

В публикации издания Al-Bayan говорится, что разрешение политического кризиса в североафриканской стране затягивается из-за вмешательства Анкары, которая заинтересована в продолжении конфликта.

Так, процессу воссоединения государственных институтов и соблюдению полного прекращения огня в стране препятствует переброска Турцией наемников для Правительства национального согласия (ПНС), передает ФАН.

В статье также указывается, что Анкара может оказать давление на ливийский парламент во время очередной сессии, чтобы отстранить спикера Палаты представителей Агила Салеха и поставить на его место представителя запрещенной в РФ террористической организации "Братья-мусульмане".