Пользователи Сети возмутились словам Кравчука об антироссийских санкциях

Российские интернет-пользователи ответили экс-президенту Украины Леониду Кравчуку на его заявление о возможном санкционном давлении на РФ со стороны Киева.

Российские интернет-пользователи ответили экс-президенту Украины Леониду Кравчуку на его заявление о возможном санкционном давлении на РФ со стороны Киева.

Ранее Кравчук заявил, что Киев планирует ужесточить ограничительные меры по отношению к России, если кризис на юго-востоке Украины не будет разрешен. Слова бывшего украинского лидера вызвали бурную реакцию у россиян в Сети.

"Уж кто бы заткнулся, так это Кравчук", — написал один из пользователей Сети.

Другой комментатор предложил отключить Украину от интернета, что ее жители не распространяли подобную информацию.

"Деду пора на печку, а он ещё пытается запугать... Смешно", — отреагировали на заявление Кравчука россияне.

Также один из интернет-пользователей отметил, что Киев сам заслуживает санкции из-за недавних обысков СБУ у представителей венгерской общины в Закарпатской области.