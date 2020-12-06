Турок застрелил соседа во время комендантского часа в Измире

Ссора двух соседей во время комендантского часа закончилась убийством в турецком Измире. Двое мужчин поругались, после чего один из них достал пистолет, выстрелил и убежал.

Ссора двух соседей во время комендантского часа закончилась убийством в турецком Измире. Двое мужчин поругались, после чего один из них достал пистолет, выстрелил и убежал.

От полученных травм пострадавший скончался на месте, передает Федеральное агентство новостей. Прибывшие сотрудники полиции по горячим следам нашли и задержали предполагаемого преступника.

По одной из версий, подозреваемый после убийства сел в автомобиль и пытался скрыться. Однако когда он узнал, что его преследуют правоохранители, вышел из машины и побежал. В настоящий момент турок находится в департаменте общественной безопасности.