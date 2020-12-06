Американские конгрессмены защищают педофила Дмитриева из "Мемориала"

Конгресс США защищает осужденного за педофилию главу центра "Мемориал" (признан иноагентом на территории РФ) Юрия Дмитриева с помощью резолюции.

Конгресс США защищает осужденного за педофилию главу центра "Мемориал" (признан иноагентом на территории РФ) Юрия Дмитриева с помощью резолюции.

Американские конгрессмены утвердили резолюцию, которая осуждает заключение в тюрьму по политическим мотивам. В тексте документа упомянут ряд лиц, так называемых жертв "несправедливых разбирательств", сообщает издание "Народные новости".

Наиболее спорной фигурой среди "подзащитных" конгресса оказался историк-любитель и краевед Юрий Дмитриев. Он обвиняется российским судом не в сотрудничестве с иноагентом "Мемориал", а в тяжком преступлении – развратных действиях по отношению к детям.

В 2016 году Дмитриеву было предъявлено обвинение в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении основных частей оружия. В 2019 его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера.

Запад пытался притянуть политику к делу Дмитриева с самого начала. Правозащитники "Мемориала" считают, что российские власти намеренно посадили его в тюрьму. Внимание со стороны оппозиции к главе центра-иноагента достаточно большое: никто не хочет признаваться в защите педофила.

Помимо конгресса США, прийти на помощь сторонникам "Мемориала" готова и Еврокомиссия, представитель которой допустил введение санкционных ограничений в связи с сомнениями по делу Дмитриева.