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20:17   6 Декабря 2020
Политика

Американские конгрессмены защищают педофила Дмитриева из "Мемориала"

Американские конгрессмены защищают педофила Дмитриева из "Мемориала"

Конгресс США защищает осужденного за педофилию главу центра "Мемориал" (признан иноагентом на территории РФ) Юрия Дмитриева с помощью резолюции.

Американские конгрессмены утвердили резолюцию, которая осуждает заключение в тюрьму по политическим мотивам. В тексте документа упомянут ряд лиц, так называемых жертв "несправедливых разбирательств", сообщает издание "Народные новости".

Наиболее спорной фигурой среди "подзащитных" конгресса оказался историк-любитель и краевед Юрий Дмитриев. Он обвиняется российским судом не в сотрудничестве с иноагентом "Мемориал", а в тяжком преступлении – развратных действиях по отношению к детям.

В 2016 году Дмитриеву было предъявлено обвинение в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении основных частей оружия. В 2019 его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера.

Запад пытался притянуть политику к делу Дмитриева с самого начала. Правозащитники "Мемориала" считают, что российские власти намеренно посадили его в тюрьму. Внимание со стороны оппозиции к главе центра-иноагента достаточно большое: никто не хочет признаваться в защите педофила.

Помимо конгресса США, прийти на помощь сторонникам "Мемориала" готова и Еврокомиссия, представитель которой допустил введение санкционных ограничений в связи с сомнениями по делу Дмитриева.

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#сша #конгресс #дмитриев

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