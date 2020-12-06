Украина хочет покорять космос за счет иностранного капитала

Вице-премьер правительства Украины Олег Уруский заявил о планах властей утвердить концепцию космической программы. Однако денег на покорение космоса в бюджете нет.

Вице-премьер правительства Украины Олег Уруский заявил о планах властей утвердить концепцию космической программы. Однако денег на покорение космоса в бюджете нет.

Вице-премьер и министр промышленности Украины Олег Уруский раскрыл планы государства на покорение космоса. Он сообщил, что кабмин может утвердить концепцию космической программы уже в этом году.

"Мы ее сейчас внесли. Я думаю, что в этом году мы примем концепцию. И сразу же тогда будем согласовывать общегосударственную программу. Надеюсь, если реально смотреть, в начале следующего года мы выйдем на Верховную раду. Это же программа, которая утверждается Верховной радой", — сказал Уруский.

По словам украинского чиновника, программа предполагает развитие только на условиях софинансирования. На иностранные инвестиции будет сделан больший акцент.

"Спутниковая связь, навигация, ракетоносители различного базирования, старта, имеется в виду наземного или воздушного, — это исключительно за счет коммерческих проектов должно осуществляться", — отметил Уруский.

Ранее Украина присоединилась к программе американского космического агентства НАСА "Артемида" по освоению Луны.