Экс-глава "Нижегородского авиационного общества" Клепалов умер в СИЗО

Обвиняемый по делу о взятках чиновникам Минпромторга Василий Клепалов умер в московском СИЗО "Бутырка", сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Обвиняемый по делу о взятках чиновникам Минпромторга Василий Клепалов умер в московском СИЗО "Бутырка", сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Незадолго до смерти Клепалов жаловался на боли в сердце, уточнила член ОНК. Известно, что погибший состоял на учете в диспансере в связи с хроническими заболеваниями.

По факту смерти заключенного начали проверку. Пожилому мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь, но реанимационные мероприятия не принесли результата, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Москве.