Любой стихийный митинг имеет признаки иностранного вмешательства. Об этом заявил российский политолог Юрий Самонкин. Чтобы это пресечь, необходимо жестко наказывать провокаторов.

Любой стихийный митинг имеет признаки иностранного вмешательства. Об этом заявил российский политолог Юрий Самонкин. Чтобы это пресечь, необходимо жестко наказывать провокаторов.

В России назрела необходимость доработать меры ответственности для провокаторов, которые выводят людей на несанкционированные мероприятия. Об этом ФАН рассказал глава "Евразийского института молодежных инициатив" Юрий Самонкин. В качестве примера он привел события из Европы, где накануне очередная акция протеста закончилась погромами, сожженными автомобилями, хотя изначально митинг был мирным. Эксперт уверен, что за этим стоят западные некоммерческие организации, которые извлекают выгоду исключительно для себя.

"На улицы выходят люди, уставшие жить в режиме законодательных ограничений и отказавшиеся выполнять рекомендации ВОЗ. Под видом борьбы с какими-то законодательными мерами протестующие добиваются каких-то своих политических целей и задач, пытаясь повлиять на систему власти", — говорит Самонкин.

Он считает, что сегодня в России власти предприняли все необходимые меры, чтобы оградить людей от пагубного влияния извне. Однако он предлагает доработать меры юридической ответственности относительно штрафов и принудительных работ для провокаторов, которые выводят людей на бессмысленные мероприятия.