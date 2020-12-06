Бывший мэр Чебоксар Анатолий Игумнов скончался в 74 года

Экс-мэр города Чебоксары Анатолий Игумнов ушел из жизни 6 декабря на 75-м году жизни. Об этом рассказал глава Чувашии Олег Николаев.

Экс-мэр города Чебоксары Анатолий Игумнов ушел из жизни 6 декабря на 75-м году жизни. Об этом рассказал глава Чувашии Олег Николаев.

Глава Чувашии выразил соболезнования родным и близким бывшего мэра Чебоксар. Политик отметил, что Анатолий Игумнов оставил за собой наследие в виде уютного города. Среди заслуг покойного экс-мэра оказались детский парк имени Андрияна Николаева, памятник "Мать-Покровительница" и статус самого благоустроенного города России.

"Любимый горожанами и гостями город", — написал Николаев в своем Instagram.

Анатолий Игумнов родился 29 июня 1946 года в Чебоксарах. Политик работал главой города с 1995 по 2002 год.