Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы в честь вступления в новую должность

Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс ознаменовал вступление в новую должность выстрелом из гаубицы в Петропавловской крепости.

Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс ознаменовал вступление в новую должность выстрелом из гаубицы в Петропавловской крепости.

Соответствующее фото Чубайс опубликовал у себя в Facebook. Он произвел выстрел в 12:00. Действия экс-главы госкорпорации не принесли отрицательных последствий для климата и экологии.

Анатолий Чубайс несколько дней назад стал спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. До вступления в новую должность Чубайс занимал пост главы корпорации "Роснано".