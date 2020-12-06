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19:40   6 Декабря 2020
Политика

Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы в честь вступления в новую должность

Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы в честь вступления в новую должность

Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс ознаменовал вступление в новую должность выстрелом из гаубицы в Петропавловской крепости.

Соответствующее фото Чубайс опубликовал у себя в Facebook. Он произвел выстрел в 12:00. Действия экс-главы госкорпорации не принесли отрицательных последствий для климата и экологии.

Анатолий Чубайс несколько дней назад стал спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. До вступления в новую должность Чубайс занимал пост главы корпорации "Роснано".

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#санкт-петербург #анатолий чубайс #гаубица

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