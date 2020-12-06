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18:59   6 Декабря 2020
Армия

В ЛНР обвинили украинские СМИ в съемках постановочных сюжетов в Донбассе

В ЛНР обвинили украинские СМИ в съемках постановочных сюжетов в Донбассе

Украинские журналисты прибыли в Донбасс, чтобы подготовить серию постановочных сюжетов о якобы нарушении режима прекращения огня.

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий отметил, что 74-й центр информационно-психологических операций ВСУ не способен "организовать работу по дискредитации Народной милиции ЛНР". Поэтому из Киева к линии соприкосновения прибыли представители телеканала "UA Донбасс".

Задача журналистов - подготовить материалы для дискредитации Народной милиции. Вероятно, будут сняты постановочные сюжеты о "нарушении" режима прекращения огня со стороны республик Донбасса.

Подобная деятельность украинских журналистов была зафиксирована в ноябре этого года в районе города Счастье.

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