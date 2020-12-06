Психологи составили рекомендации по выбору подарков на Новый год

Советы по выбору подарков на Новый год дали российские психологи, объяснив, как понять, что близкий человек хочет получить на праздник.

Советы по выбору подарков на Новый год дали российские психологи, объяснив, как понять, что близкий человек хочет получить на праздник.

Подготовку сюрприза лучше начать с разговора, чтобы по внешним признакам выяснить желания человека, считает кандидат психологических наук Вадим Мямлин. На помощь придут блеск глаз, полуулыбка или звуки вроде "мм", "ах" или "ох". Для этого необходимо в беседе начать перечислять различные предметы и следить за реакцией, передает РИА Новости.

Специалист Ирина Ларина придерживается другой точки зрения — при выборе подарка нужно напрямую и заранее поинтересоваться у близких, что они хотят. Таким образом появится время на покупку подарков, а также шанс, что человек забудет об этом разговоре.