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18:56   6 Декабря 2020
Общество

Ученые назвали продукт, который снижает "плохой" холестерин

Ученые назвали продукт, который снижает "плохой" холестерин

Яблочный уксус способен снижать показатели "плохого" холестерина, выяснили специалисты.

Продукт может положительно воздействовать на состояние здоровья человека. Уксус часто применяют для терапии, в особенности при контроле гиперлипидемии. Заболевание может привести к возникновению атеросклероза, сопровождающегося закупоркой артерий жировыми бляшками.

Ученые во время исследования изучили продукт и выяснили, может ли уксус положительно влиять на вес и метаболизм. Через два месяца у добровольцев уменьшился показатель "плохого" холестерина, а "хорошего" – повысился. Специалисты рассказали, что продукт можно добавлять в блюда во время их приготовления.

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#ученые #уксус #холестерин

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