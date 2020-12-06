Главы МИД Италии и Франции поддержали межливийский диалог под эгидой ООН

Главы МИД Италии и Франции Луиджи Ди Майо и Жан-Ив Ле Дриан обсудили текущую обстановку в Ливии. Об этом 6 декабря сообщило издание Alsaaa 24.

Главы МИД Италии и Франции Луиджи Ди Майо и Жан-Ив Ле Дриан обсудили текущую обстановку в Ливии. Об этом 6 декабря сообщило издание Alsaaa 24.

В рамках Форума средиземноморского диалога министры двух стран поддержали межливийский диалог под эгидой ООН. Кроме того, дипломаты отметили важность соглашения о постоянном прекращении огня в Ливии, которое было подписано Совместным военным комитетом "5+5" в Женеве, пишет Федеральное агентство новостей.

Ди Майо и Ле Дриан призвали мировое сообщество поддержать политический диалог между представителями Востока и Запад Ливии, а также попросили воздержаться от любого вмешательства.