Украинский президент Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с днем ВСУ, заявил, что прежние президенты страны "развалили армию".

Украинский президент Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с днем ВСУ, заявил, что прежние президенты страны "развалили армию".

Зеленский добавил, что его предшественники на посту президента виновны в халатности, они были сосредоточены "на чем угодно, кроме Вооруженных сил".

"Ни один из нас теперь не имеет права допускать халатности, как раньше", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент Украины подчеркнул, что мир меняется, как и способы ведения боевых действий. Поэтому следует уделять как можно больше внимания укреплению армии и обороны страны. Тем более, что роботизация, БПЛА, искусственный интеллект в будущем станут серьезными вызовами, на которые Украине придется отвечать. Поэтому руководство Украины должно сосредоточиться на "еще более активной модернизации".