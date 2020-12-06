В Польше требуют запретить Коммунистическую партию

С таким обращением в Конституционный суд страны обратился польский генпрокурор.

В Польше потребовали признать незаконной Коммунистическую партию страны. С соответствующим заявлением в Конституционный суд республики обратился польский генпрокурор, сообщили в пресс-службе ведомства.

Генпрокурор Польши обратился в Конституционный суд страны с заявлением о несоответствии Конституции Коммунистической партии Польши. Прокуратура считает, что члены Коммунистической партии Польши подрывают существующий демократический порядок.https://t.co/r8k6LPHysi pic.twitter.com/vExY4iEmFZ — Газета.Ru (@GazetaRu) December 6, 2020

По утверждению генпрокуратуры, с такой инициативой выступили по просьбе физических лиц. Отмечается, что цели и деятельность партии не соответствуют конституции страны.

«В письмах, адресованных прокуратуре, они указывали, что Коммунистическая партия Польши, среди прочего, использовала в своей программе и деятельности тоталитарные методы и практику коммунизма, что несовместимо с польской конституцией», — подчеркнули в ведомстве.

После проведенного анализа прокуратура пришла к выводу, что члены Коммунистической партии Польши подрывают демократический порядок в государстве, а ее цели идентичны тем, что осуществлялись в коммунистических государствах XX века.

Коммунистическая партия Польши: Призыв к действиям против запрета коммунизма в Польше! https://t.co/AYGRvYtKfJ #Польша pic.twitter.com/d8n4G1loEN — Коммунистический мир ☭ (@Communist_World) June 4, 2019

«Его члены открыто призывают к революции, подобной Октябрьской революции в России, после которой к власти пришли большевики. Цель не только в захвате власти, но и в "принудительной национализации и коллективизации”», — считают в генпрокуратуре.

По информации следователей, официальная программа партии достаточно категорична. В частности, в ней утверждается, что «пролетариат не может просто взять под контроль буржуазный государственный аппарат, например, посредством парламентских выборов», «чтобы устранить классовое неравенство, необходимо свергнуть капиталистическую собственность и заменить ее общественной собственностью».

Кроме того, польскому ведомству не нравится, что партия восхищается политической системой СССР, советскими руководителями и действиями Красной армии.

Все это расходится с Конституцией Польши, 13 статья которой запрещает существование политических партий и других организаций, использующих тоталитарные методы и практики нацизма, фашизма и коммунизма в своих программах. Также партиям не разрешается допускать расовую и национальную ненависть, применять насилие с целью получения власти или влияния на политику государства.