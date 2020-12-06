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18:48   6 Декабря 2020
Весь мир

В Польше требуют запретить Коммунистическую партию

В Польше требуют запретить Коммунистическую партию

В Польше потребовали признать незаконной Коммунистическую партию страны. С соответствующим заявлением в Конституционный суд республики обратился польский генпрокурор, сообщили в пресс-службе ведомства.

По утверждению генпрокуратуры, с такой инициативой выступили по просьбе физических лиц. Отмечается, что цели и деятельность партии не соответствуют конституции страны.

«В письмах, адресованных прокуратуре, они указывали, что Коммунистическая партия Польши, среди прочего, использовала в своей программе и деятельности тоталитарные методы и практику коммунизма, что несовместимо с польской конституцией», — подчеркнули в ведомстве.

После проведенного анализа прокуратура пришла к выводу, что члены Коммунистической партии Польши подрывают демократический порядок в государстве, а ее цели идентичны тем, что осуществлялись в коммунистических государствах XX века.

«Его члены открыто призывают к революции, подобной Октябрьской революции в России, после которой к власти пришли большевики. Цель не только в захвате власти, но и в "принудительной национализации и коллективизации”», — считают в генпрокуратуре.

По информации следователей, официальная программа партии достаточно категорична. В частности, в ней утверждается, что «пролетариат не может просто взять под контроль буржуазный государственный аппарат, например, посредством парламентских выборов», «чтобы устранить классовое неравенство, необходимо свергнуть капиталистическую собственность и заменить ее общественной собственностью».

Кроме того, польскому ведомству не нравится, что партия восхищается политической системой СССР, советскими руководителями и действиями Красной армии.

В Польше требуют запретить Коммунистическую партию

Все это расходится с Конституцией Польши, 13 статья которой запрещает существование политических партий и других организаций, использующих тоталитарные методы и практики нацизма, фашизма и коммунизма в своих программах. Также партиям не разрешается допускать расовую и национальную ненависть, применять насилие с целью получения власти или влияния на политику государства.

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#польша #генпрокуратура #запрет #коммунистическая партия

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