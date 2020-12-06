В Калининград доставили первую партию вакцины от COVID-19 для Балтфлота

Первая партия вакцины от COVID-19 для Балтийского флота РФ прибыла в калининградский госпиталь. Об этом 6 декабря сообщил официальный представитель ведомства Роман Мартов.

Первая партия вакцины от COVID-19 для Балтийского флота РФ прибыла в калининградский госпиталь. Об этом 6 декабря сообщил официальный представитель ведомства Роман Мартов.

Всего для вакцинирования военных медиков и личного состава Балтфлота будет доставлено около 3 тысяч комплектов лекарственного препарата. По словам Мартова, сейчас вакцинацию проходят сотрудники многофункционального медцентра Минобороны РФ в Калининграде, которые работают с больными коронавирусом.

После этого вакцину получат командование флотом, экипажи кораблей, которые готовятся к дальним походам, а также военные, несущие боевое дежурство. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что до конца текущего года регион получит 876 доз вакцины "Спутник V" для двукратного введения.