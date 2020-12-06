За последний год процентные ставки по банковским вкладам упали с 6–7% до 4–5% годовых. По этой причине люди начали искать более выгодные инвестиционные инструменты.

За последний год процентные ставки по банковским вкладам упали с 6–7% до 4–5% годовых. По этой причине инвесторы начали искать более выгодные инвестиционные инструменты.

В октябре 2020 года остатки на счетах физических лиц в российских банках уменьшились на 111 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ".

Некоторые россияне, которые брали средства с банковских депозитов, вкладывали их в фондовый рынок. Более консервативная публика решила инвестировать в недвижимость. Доступные ставки по ипотеке побуждали вкладчиков использовать депозит в качестве предоплаты для последующей продажи или аренды купленной собственности.

Ставки по ипотеке на новостройки начинаются от 7,4% годовых, на вторичном рынке — от 7,6% годовых. По этой причине количество инвестиционных сделок увеличилось вдвое, согласно данным "Дом.РФ".

"Если мы хотим быть развитым государством, ипотека должна быть на уровне развитых стран и составлять 4–5%, как во многих мировых державах, достигших высоких темпов жилищного строительства", — заключил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Хуснуллин привел в пример Китай. Там ставки по ипотеке находятся на уровне 3–5%, а жилищное строительство рассматривается как основа экономического развития.