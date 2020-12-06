Крым всегда был российским. Такого мнения придерживаются в Швеции, рассказал миллиардер Дэн Стен Олссон. По мнению предпринимателя, не поддерживают это только в НАТО.

Крым всегда был российским. Такого мнения придерживаются в Швеции, рассказал миллиардер Дэн Стен Олссон. По мнению предпринимателя, не поддерживают это только в НАТО.

Крымский полуостров всегда был российским, заявил шведский бизнесмен-миллиардер Дэн Стен Олссон. По его мнению, регион нужно было вернуть сразу после распада СССР.

"Россия определенно права. Я считаю, что не отдать Крым россиянам сразу после распада СССР — это чертовски плохой ход, потому что он всегда принадлежал им", — сказал Олссон.

Он также подчеркнул, что передача полуострова из состава РСФСР в состав УССР произошла в 1954 году "во время пьяного застолья". Воссоединение Крыма с Россией — следствие нарушения обещаний НАТО, что международный военный альянс не будет расширяться за счет бывших социалистических стран.