Капитан ВМФ объяснил «страх» Великобритании перед кораблями РФ шизофренией

Ранее Королевские ВМС обратили внимание на «значительное присутствие» российских кораблей около своих территориальных вод.

Говоря о «значительном присутствии» российских военных кораблей у территориальных вод Великобритании, англичане прикрывают увеличившуюся активность собственных Военно-морских сил. Об этом корреспонденту «Политики Сегодня» рассказал военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее британские ВМС заявили, что за последние несколько недель заметили «значительное присутствие» российских кораблей около своих территориальных вод.

Британия заявила о значительном присутствии российских кораблей у ее водhttps://t.co/WHlyzStz8x pic.twitter.com/kqvByAfp6l — РИА Новости (@rianru) December 5, 2020

«Королевские ВМС следили за девятью российскими кораблями рядом с британскими водами в последние недели. Каждое движение российских кораблей <…> внимательно отслеживалось на протяжении двух последних недель восемью кораблями Королевского флота в ходе скоординированной операции от пролива Ла-Манш и Кельтского моря до вод, близких к западному побережью Шотландии», — утверждают в Британии.

Сообщается, что в операциях участвовали фрегаты Northumberland, Lancaster, Richmond и Kent, сторожевые корабли Severn и Tyne. Британским силам на помощь пришли даже ВМС Франции.

Согласно заявлению, они следили за действиями большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», патрульного корабля «Василий Быков», а также двух вспомогательных судов, подводной лодки Б-262 «Старый Оскол» и корвета «Бойкий».

Впрочем, корабли ВМФ России ни разу за это время не нарушили британских границ.

Уже не в первый раз в Британии отмечают «значительное присутствие» России у территориальных вод королевства. В октябре издание Daily Mail утверждало, что число российских подлодок, действующих в Северной Атлантике, резко увеличилось. Якобы недалеко от британских берегов были обнаружены малозаметные подводные лодки проекта 941 «Акула».

«Количество российских подводных лодок, заходящих в Северную Атлантику, ошеломляет», — передает издание со ссылкой на источник в королевских ВМС.

Также в статье обратили внимание, что Россия начала направлять в зону операций британского флота две-три субмарины вместо одной, как это было ранее. Источник Daily Mail назвал ситуацию «серьезной».

По словам Дандыкина, если кто и наращивает свое присутствие в водном пространстве, то сама Великобритания. Эксперт напомнил, что за последнее время у российских границ участились не только передвижения британских кораблей, но и полеты авиации, в том числе и разведывательной.

«После флота США британцы на втором месте по активности. В частности, в Черном море: здесь и корабли, и учения с Украиной, и полеты британской авиации. Это касается и интересов в зоне Балтийского флота. В Баренцевом море и у наших северных границ — большая активность. Не секрет, что в северных водах появляются британские атомные подлодки еще с советских времен. <...> [Флот Британии] "держи вора" кричит, а сам действует достаточно агрессивно и не скрывает своих амбиций», — убежден собеседник издания.

С одной стороны, действия Британии могут быть обусловлены внутренней политикой страны — выходом Лондона из Евросоюза, пандемией коронавируса или какими-то климатическими обострениями, полагает Дандыкин. С другой — британцев заставляет нервничать активность российского Северного флота, связанная с объективными причинами: поступлением новых кораблей и самолетов на вооружение.

«У нас нет такого огромного количества подлодок, как они считают. Всего достаточно для того, чтобы сохранять определенный паритет. Лодки, корабли, самолеты поступают и в этом году, и следующем будут. Но такого, чтобы как в советское время выходили целыми отрядами — конечно, нет. Активность увеличивается из-за роста флота», — объяснил капитан 1 ранга.

Военный эксперт обратил внимание, что при этом российский флот не нарушает территориальных границ какого-либо государства в отличие от американцев. В конце ноября американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в территориальные воды России в Японском море на два километра. На перехват ему вышел большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов».

Эсминец Военно-морских сил США "Джон Маккейн" по непонятным причинам вторгся в территориальные воды России. США отрицают, что их корабль нарушал международно признанные границы.https://t.co/leFOA8OHgf — Телеканал Царьград (@tsargradtv) November 26, 2020

«Флот не должен стоять у причала, он должен выходить, выполнять свои задачи. И никто не скрывает того, что российский флот не ограничивается ближней морской зоной, но это еще интересы дальней океанской зоны. Все идет по плану. А то, что они там находятся, решают задачи — то же самое себе позволяют делать англичане в том же Черном море вблизи от наших полигонов», — подчеркнул Дандыкин.

В этой связи очевидно и зреющее недовольство со стороны Великобритании и других стран Запада. По мнению собеседника ПС, британцы всячески стараются показать, что именно они являются великой морской державой, хотя это далеко от действительности.

«Военный флот России жив, он развивается и входит в тройку самых сильных флотов мира на сегодня — это Америка, Китай и мы. По ракетной мощи, подводным силам. Несмотря на финансовые катаклизмы к концу десятилетия мы увидим совершенно другой наш флот. Поэтому будет проходить информационная шизофрения, прикрывающая английскую активность в зонах Черного моря, Балтики, что это ответ на агрессивные действия России», — подытожил Дандыкин.

Скептически к пристальной слежке за российским флотом отнеслись и сами британцы. Впечатлениями они поделились в издании Daily Mail, напомнив, что россияне перемещались в нейтральных водах.

«Они находятся не "в британских водах", они находятся вблизи британских вод», — обратил внимание Crywolf.

С ним согласился Robert:

«Во-первых, они не в британских водах. Они находятся в международных водах. Во-вторых, НАТО играет в "военные игры" на российской границе с конца Второй мировой войны. Не поддавайтесь на западную пропаганду».

Ряд комментаторов посетовал на то, что Королевский флот слишком много уделяет внимания русским, а не борьбе с мигрантами.

«Жаль, что Королевский флот не может защитить нас от ежедневного вторжения сотен нелегальных иммигрантов из Франции», — написал читатель.

Комментатор с ником ang добавил:

«Так мы следим за могучим российским флотом, пересекающим Ла-Манш в международных водах, но не видим на наших радарах сотни иммигрантских лодок и катамаранов».

В минувший четверг, 3 декабря, черноморский флот ВМФ России вышел на учения в полном составе, сообщили в Минобороны страны. В учениях задействованы фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия».

Помимо этого участвуют большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, подводные лодки, тральщики и суда вспомогательного флота.