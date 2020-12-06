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17:25   6 Декабря 2020
Политика

Победа Гитлера в Намибии шокировала темнокожего экс-депутата из России

Победа Гитлера в Намибии шокировала темнокожего экс-депутата из России

Экс-депутат совета поселка Новозавидовский в Тверской области Жан Грегуар высказался о результатах региональных выборов в Намибии.

Победа Адольфа Гитлера в южноафриканском государстве повергла в шок российского политика. Жан Грегуар признался, что чуть не воспринял это за шутку. По словам экс-депутата, даже необразованные жители Африки знают, кто такой Гитлер. Грегуар напомнил, что делали немцы в Намибии.

"Безумие какое-то", — подчеркнул бывший депутат.

Политик по имени Адольф Гитлер Уунона набрал 85% голосов на региональных выборах в Намибии. Победитель представлял правящую партию "Народная организация Юго-Западной Африки".

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#выборы #гитлер #намибия

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