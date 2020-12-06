Вопрос о российском гражданстве итальянца Дзанетти решат в ближайшее время

Руководство МВД в Красноярском крае пообещало решить вопрос с российским гражданством итальянца, который обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

Руководство МВД в Красноярском крае пообещало решить вопрос с российским гражданством итальянца, который обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

Преподаватель и волонтер Валерио Дзанетти обратился к российскому лидеру во время встречи с финалистами конкурса "Доброволец России". Итальянец попросил помочь в получении гражданства России.

Начальник УВМ ГУ МВД в Красноярском крае Елена Сидельникова озвучила перечень необходимых документов для процедуры. Достигнута договоренность, что Дзанетти в скором времени их предоставит. Кроме того, вопрос о приеме в гражданство России рассмотрят в кратчайшие сроки, говорится в сообщении на сайте "МВД-медиа".

Дзанетти проживает в Красноярском крае восемь лет. Он несколько лет преподавал иностранные языки в одном из вузов города. Также принимает участие в волонтерском движении.